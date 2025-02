Třídíte textil? Můžete přispět na Fond ohrožených dětí

S počátkem letošního roku mají obce nově povinnost umožnit občanům třídit nejen komodity, na které jsou zvyklí, jako jsou plasty, papír nebo sklo, ale nově i textil. Ten je možné odkládat buď do speciálně označených kontejnerů, nebo odnést do sběrného dvora. Pro Mostečany nejde o novinku, neboť kontejnery na textil jsou v našem městě rozmístěny již řadu let. Jejich počet se může měnit, v současnosti jsou jich asi tři desítky. Mají na sobě obrázek klokana, což znamená, že oděvy jsou určeny pro Fond ohrožených dětí. Na transparentní účet je navíc připsána koruna za každý vytříděný kilogram textilu.

„Do kontejnerů na textil patří oděvy uzavřené v pytli nebo igelitové tašce. Podmínkou je, aby bylo možné je dále nosit ji používat, tedy ne takové oděvy, které by byly roztrhané, znečištěné, mokré či příliš obnošené. Stejně tak do speciálních kontejnerů nepatří koberce, molitany, peřiny a polštáře či spacáky, stejně jako záclony a kožichy,“ uvedl Marek Radics.