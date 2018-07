Třiďte elektrospotřebiče a pomozte tím postiženým. Podpořte akci „KORUNA ZA KILO“. Za každý 1 kg starého elektrospotřebiče vhozeného do červených kontejnerů obdrží Národní rada osob se zdravotním postižením ČR 1,- Kč.

Po Mostě je rozmístěno 12 kusů těchto červených kontejnerů, do nichž vhazujte pouze drobné spotřebiče jako např. telefon, notebook, žehličku, fén, apod. Jejich umístění naleznete v níže uvedeném odkazu.

Umístění (lokalita):

Co do „červeného“ stacionárního kontejneru patří a co ne

Patří: např. kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení (např. myš), discmany, telefony, elektronické hračky apod. + baterie (samostatný vestavěný box).

Nepatří: např. televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné žárovky.

Ostatní elektrozařízení odkládejte prosím na sběrný dvůr – ul. Zahradní č.p. 104 (v areálu TSmM a.s., za dopravním podnikem „na konečné“ ), tel: 724 230 302.

Další informace naleznete na internetových stránkách společnosti ASEKOL s.r.o.

http://www.asekol.cz/

http://www.cervenekontejnery.cz/ .