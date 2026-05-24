TRPASLIČÍ TRIO zabodovalo zdravou snídaní Kouzelný les trpaslíků

Soutěž Finále Zdravá 5 je celostátní dětská kuchařská soutěž, která je součástí vzdělávacího programu Zdravá 5 organizovaného Nadační fond Albert. Je zaměřená na zdravé stravování, vaření a udržitelný přístup k jídlu. Do soutěže se zapojují děti z mateřských a zákadních škol, dětských domovů a nízkoprahových a volnočasových klubů.
Soutěží většinou tříčlenné týmy pod vedením pedagoga nebo vedoucího. Děti připravují zdravé pokrmy podle zadaného tématu — například svačiny, sendviče nebo kreativní jídla — a hodnotí se: zdravé složení, nápaditost,prezentace jídla, týmová spolupráce a také omezení plýtvání potravinami.
Soutěž má dvě kola. Děti pošlou recept, fotografie a příběh svého pokrmu,
nejlepší týmy postupují do velkého finále v Praze, kde vaří přímo před odbornou porotou. Program Zdravá 5 funguje už od roku 2005 a každoročně jím projdou desetitisíce dětí. Kromě soutěže nabízí školám zdarma i interaktivní výukové programy o výživě a zdravém životním stylu.