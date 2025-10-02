Tunely na D8 se opět na týden uzavřou – už prý ale naposledy

Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje, že od čtvrtka 2. října 2025 začíná poslední z plánovaných týdenních uzavírek tunelů Panenská a Libouchec na dálnici D8 před hranicí s Německem. Po jejím skončení bude obnoven provoz v plném rozsahu a v tunelech se bude nově jezdit rychlostí až 100 km/h, nyní je to 80 km/h.
Oba horské tunely procházejí od dubna 2025 po téměř dvaceti letech provozu generální opravou stavebně technologické části. Během oprav vyměnili odborníci na technologie dopravní značení, elektroniku požární signalizace a informačního rozhlasu. ŘSD také provedlo úpravy systému měření rychlosti, včetně detekce vozidel přepravujících nebezpečné látky. Součástí stavebních prací byly rovněž opravy chodníků, žlabů, odvodnění, požárních uzávěrů a vzduchotechniky únikových cest.
Úplná uzavírka dálnice D8 proběhne mezi exitem 80 a exitem 87. Objízdná trasa směrem na Drážďany povede přes Telnici a Nakléřov, v opačném směru přes Petrovice a Libouchec. Na bezpečnost provozu a plynulost dopravy dohlédnou dopravní policisté. Pokud se na objížďkách vytvoří komplikace, bude doprava odkloněna již na exitu 64 ve směru na Teplice, Dubí a Cínovec.
Generální opravu tunelů realizuje sdružení firem SPEL, a. s., a Metrostav TBR, a. s. za 743,9 milionu Kč bez DPH. Tato modernizace zajistí spolehlivý a bezpečný provoz obou tunelů na další desetiletí.