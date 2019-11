U aut rozbíjel okna, vloupal se do dvanácti vozů

Policisté hlídkové služby zadrželi minulý týden muže v ulici Josefa Suka, který se měl dle šetření policistů vloupat do dvanácti osobních aut. Hlídka na místě prověřovala oznámení o pohybu podezřelé osoby a u jednoho auta přistihla 30letého muže z Plzeňského kraje. Policistům tvrdil, že tam chtěl jen přespat. Podezřelý muž skončil na policii. Následným šetřením bylo zjištěno, že muž měl na témže místě v nočních hodinách vniknout do dvou aut, ze kterých odnesl mince a nářadí. Jen o ulici dál měl vniknout do vozu značky Audi, ze kterého vzal kanystry a různé nářadí. Již v říjnu se měl večer v centru města Mostu na parkovišti vloupat do stojícího vozu Škoda Felicia a připravil si k odcizení brusle, autolékárničku a reflexní vesty. Jenže usnul a ráno ho v autě objevil majitel. Ve čtvrtek ve starší zástavbě města Mostu během noci stihl násilím vniknout do osmi automobilů. Vždy používal síly a rozbíjel okna. V některých vozidlech jen přeházel věci, když hledal co by odcizil, jindy ukradl autorádia či autonavigaci. Poškození motoristé vyčíslili škodu za více než 34 tisíc korun. Vyšetřovatel muže, který byl již v posledních třech letech za takový čin potrestán, tento týden obvinil z přečinů krádeže vloupáním a poškození cizí věci. Za ně mu hrozí až tříletý trest odnětí svobody. Policie podala státním zástupci podnět k vazebnímu stíhání. Soud včera vazbu na obviněného uvalil.