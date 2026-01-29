U jezera Most se objevila ptačí chřipka, buďte obezřetní!

U jezera Most byl potvrzen výskyt ptačí chřipky (H5N1) u volně žijících ptáků. Virus byl zjištěn u uhynulé labutě nalezené u břehu jezera. Informoval o tom mostecký magistrát s následující výzvou: „Prosíme občany, aby byli v okolí vodních ploch obezřetní a nedotýkali se uhynulých ani nemocně vypadajících ptáků. Chovatelé drůbeže by měli zabránit kontaktu chovaných ptáků s volně žijícím ptactvem a sledovat jejich zdravotní stav.
Podezření na nákazu nebo nález uhynulých ptáků hlaste Krajské veterinární správě – pracoviště Most na tel. 724 201 050, případně mimo pracovní dobu 720 995 202 (do 22 hodin). Situaci sledujeme a o dalším vývoji vás budeme informovat. Děkujeme za spolupráci.“