U jezera Most vyroste Eifelova věž

Olympijský festival v Mostě je v přípravách. Už teď je jasné, že půjde o největší olympijský festival v historii Česka. U mosteckého jezera vyroste také symbol her, Eifelova věž.

Ačkoliv olympijský festival proběhne letos v srpnu v Mostě, pořádání je zcela v režii Českého olympijského výboru. Město Most, které společně s Ústeckým krajem na akci poskytly dotaci, je součástí přípravného výboru. „Máme v přípravném výboru zástupce z řad městské policie, technických služeb apod. Dostáváme požadavky například ohledně zabezpečení odpadového hospodářství, komunikací, obslužnosti a dalších věcí,“ informoval primátor Marek Hrvol a dodal: „Je to v podstatě cirkus, který dělá Český olympijský výbor na klíč pro jednotlivé obce. Vždy ho přiveze na dané místo na tři týdny a pak ho zase odveze. Má s tím svém zkušenosti a stejně tomu bude i u nás v Mostě.“

Akci připravuje Český olympijský výbor prostřednictvím společnosti Olympic festival s.r.o. „Společnost drží veškeré finanční prostředky na tuto akci, jednají s partnery, objednávají služby a město Most spolu s Ústeckým krajem a státním podnikem Diamo spolupracuje a snaží se plnit úkoly, o které nás požádají,“ sdělil člen přípravného výboru olympijského festivalu a vedoucí odboru školství, kultury a sportu mosteckého magistrátu Petr Brzek. Do akce je zapojena řada organizací, například Středisko volného času v Mostě, které pomáhá s pořádáním příměstských táborů. Jedná se také se sportovními organizacemi a svazy. „Už teď je zájem enormní, přihlášeno je kolem 50 organizací. Bude to největší olympijský festival, který kdy byl v ČR realizován,“ zmínil Petr Brzek a upozornil:. „Zatím se jedná o pracovní verzi, která se může měnit. Český olympijský výbor nám sdělil, že poslední verze bude známá až v červnu, kdy bude zcela jasné, jaké svazy, kluby se budou účastnit. Jaká tu budou sportoviště, jak budou rozmístěná, jejich dispozice apod.

U jezera se plánuje i vybudování symbolu her v Paříži, Eifelova věž, která by měla být 12 metrů vysoká. „Její umístění se mění každé setkání přípravného výboru,“ vysvětlil Petr Brzek a dodal: „Veškeré aktuální informace jsou na stránkách olympijského festivalu, například i informace o stanovém městečku apod. Zájemci je získají zde.“

Na zahájení festivalu získalo město Most dotaci od těžební společnosti Sev.en, která poputuje na zahájení festivalu. „Když jsme původně schvalovali dotaci pro olympijský festival, nezahrnovala zahajovací ceremoniál v přímém přenosu České televize. Bude se jednat o 90minutový přenos jeden den před zahájením olympijských her, kdy bude zahájena naše olympijská vesnice. Měli jsme na zahájení v rozpočtu alokováno přes milion korun nyní máme navíc prostředky od skupiny Sev.en,“ podotkl primátor.