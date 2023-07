U kostela se otevřela nová Kavárna v Duchu

Po několikaměsíční pauze se opět otevřel prostor po bývalé restauraci U Ducha. Nová nájemkyně, která provozuje nedaleký Woodmaid atelier, zde otevřela Kavárnu s novým názvem „Kavárna v Duchu“.

Vedle kávy bude v nabídce občerstvení z lokálních krušnohorských surovin, netradiční polévky a domácí limonády. Kavárna by měla do budoucna navíc fungovat jako chráněná dílna. Nová nájemkyně Blanka Techlovská ji totiž hodlá propojit s Woodmaid atelierem a chystaným informačním centrem. Mimo jiné by zde měly probíhat i vzdělávací programy. Co se týká cen, ty prý jsou takové, aby „na ně chudší dosáhl a bohatého neurazily“. Otevřeno je každý den kromě pondělí od 10 do 18 hodin. V případě větších skupin provozovatelka kavárny doporučuje rezervaci předem na tel. čísle 603 255 422.