U mosteckého gymnázia se začíná s opravou sítí

V Mostě, v ulici ČSA u gymnázia, začne rekonstrukce zastaralého a poruchového vodovodu a popraskané kanalizace.

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další plánovanou investiční akci roku 2020. „V Mostě, v ul. Čsl. armády, v lokalitě u gymnázia, provedeme rekonstrukci poruchového vodovodu a popraskané kanalizace, pro cca 300 napojených obyvatel. Stavbu koordinujeme s investiční akcí města, které plánuje provést obnovu povrchů,“ uvedl tiskový mluvčí vodárenské společnosti Jiří Hladík.

V ulici Čsl. armády, v předmětném úseku stavby, se nacházejí úseky vodovodního řadu z litiny, které byly uvedeny do provozu v roce 1932. Dále je zde úsek ocelového přivaděče z roku 1983, jedná se o poruchový úsek, který přivádí vodu do vodojemu Hněvín.

Stoka pochází z roku 1960. Kamerová prohlídka prokázala korozi materiálu místy nad 50 %, díry ve dně, praskliny, tvořící se kaverny. Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci s investiční akcí města, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 332 metrů a kanalizace v celkové délce 267,9 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávající jednotné kanalizační stoky za novou. Součástí stavby je přepojení cca 38 ks kanalizačních přípojek včetně uličních vpustí. Dále dojde k výměně stávajících vodovodních řadů za nové, litinové.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 7. května 2020. Vlastní stavební práce začínají v následujících dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 15 měsíců od předání staveniště, tedy do 7. srpna 2021.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 94,1 mil. korun bez DPH.