U nemocnice bude omezený provoz

Město si najme pozemky u nemocnice, aby mohlo nechat opravit most. Ten chce město zrekonstruovat příští rok. K nemocnici se v době oprav bude zajíždět jen z jednoho směru.

Rekonstrukce mostu bude probíhat v roce 2017. „Předpokládáme, že realizace potrvá přibližně devět měsíců, takže by se to mělo zvládnout. Nájem mostu ale uzavíráme na celý rok, abychom si vytvořili dostatečný prostor pro to, kdyby se práce zdržely,“ uvedl primátor Jan Paparega. Předpoklady projektanta na tuto investiční akci jsou padesát dva milionů korun. Město ale věří, že se zakázku podaří vysoutěžit za nižší cenu „Počítáme, že vysoutěžíme níže, než jsou předpoklady projektanta. Když budou náklady okolo čtyřiceti milionů korun, budeme velmi rádi. Přesto se jedná o finančně nejnáročnější investici příštího roku,“ sdělil primátor Paparega. Prostředky na opravu mostu plánuje město získat z úvěru. „V současné době jsou velmi příznivé úvěrové podmínky, takže provádíme průzkum trhu a zjišťujeme, kdo bude městu moci poskytnout nejvýhodnější podmínky financování,“ doplnil primátor. Během rekonstrukce, na niž se nyní zpracovává projekt a která by měla začít nejpozději v jarních měsících, bude ale kvůli uzavření mostu omezena doprava k nemocnici. Jezdit se bude moci jen ulicí Svážnou. Obdobně už doprava fungovala během oprav mostu v předloňském roce. „O zajištění dopravy během opravy mostu jsme už jednali s dopravním podnikem. Bude to fungovat podobně jako v minulosti,“ potvrdil Jan Paparega.

Aby se akce mohla uskutečnit, radní schválili pro město Most nájem částí pozemků v ulici J. E. Purkyně od Krajské zdravotní, a.s. a to za nájemné 40 Kč za metr čtvereční za rok. Jedná se o pozemky, které budou dotčeny stavební činností při plánované rekonstrukci mostu u nemocnice a které jsou ve vlastnictví právě Krajské zdravotní. Pro vydání stavebního povolení je nutné uzavřít s vlastníkem předmětných pozemků nájemní smlouvu na dočasný zábor.

Zábradlí dřív než most

V okolí nemocnice bude v příštím roce ale probíhat ještě další investiční akce. V ulici Svážná se bude rozšiřovat chodník a budovat zábradlí. „V letošním roce byla tato akce vysoutěžena, ale vzhledem ke klimatickým podmínkám a časové náročnosti, zejména na zabalení chodníku, se akce přesouvá na příští rok. Realizace bude trvat šest až sedm týdnů a neměla by se krýt s rekonstrukcí mostu u nemocnice, aby se tu nekomplikoval provoz,“ podotkl k akci primátor Paparega.