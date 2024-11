Účastníci veletrhu vzdělávání se společně vydali za duševní pohodou

Veletrh Jak na společné vzdělávání 2024? uspořádal Ústecký kraj v kampusu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP). Akce s mottem Společně za duševní pohodou se konala pod záštitou členky Rady Ústeckého kraje Jindry Zalabákové a za podpory rektora UJEP Jaroslava Koutského.

Vyslechnout si přednášky a diskutovat s odborníky přišla řada pedagogů a ředitelů školských zařízení, ale i zástupci studentů a veřejnosti.

„Pro nás je velmi důležité, že se veletrh vzdělávání koná opakovaně, což znamená, že má svůj význam. Chtěla bych všem moc poděkovat, že se akce organizačně vydařila a ráda bych také vyzdvihla letošní motto – Společně za duševní pohodou. My děláme maximum, abychom tu duševní pohodu do škol dostali. To je možné právě díky takovému veletrhu a workshopům, na kterých se objevují nejen ředitelé našich středních škol, ale i zástupci základních škol, kteří to pak přenášejí přímo do organizací,“ uvedla radní pro oblast školství, mládeže a sportu Jindra Zalabáková.