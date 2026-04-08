Ucpanej systém pouze 8. dubna na plátně Citadely

Derniéra ikonického představení Dejvického divadla Ucpanej systém se 8. dubna vrací na plátna kin! Promítat se bude i v litvínovské Citadele.
Ucpanej systém diváci uvidí ve zbrusu novém remasteru s vyčištěným zvukem i obrazem a střihem tak, aby si diváci užili naplno herecké výkony všech oblíbených hvězd jako je Ivan Trojan, Miroslav Krobot, Klára Melíšková, Lenka Krobotová, Václav Neužil a další. Promítat se začíná ve velkém kinosále od 19 hodin.
Vstupenky za 350 Kč jsou v prodeji na pokladně Citadely nebo v síti Ticketportal, s možností rezervace on- line nebo na tel. 476 111 487.
Ucpanej systém získal cenu Alfréda Radoka za nejlepší inscenaci roku 2012. Ivan Trojan získal cenu Alfréda Radoka 2012 v kategorii mužský herecký výkon za roli Boha a současně byl za tuto roli nominován na Cenu Thálie.