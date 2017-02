Udělejte z Litvínova lepší místo

Litvínov se zařadil mezi téměř sto měst, která vstoupila do projektu Lepší místo. Obyvatelé města mají možnost prostřednictvím aplikace v chytrých telefonech nebo tabletech upozornit na to, co se jim ve městě nelíbí.

Kdo se chce do projektu zapojit, může si stáhnout aplikaci Lepší místo do telefonu nebo se zaregistrovat na www.lepsimisto.cz. Pak stačí kliknout na tlačítko Vložit tip, problém krátce popsat, vyfotit a uložit.

„Lepší místo“ je mobilní a webová aplikace, díky které můžete od počátku měsíce února snadno upozornit litvínovské úředníky na nepořádek či nedostatek ve svém okolí. Poukázat můžete například na černé skládky, rozbité lavičky či jiný městský mobiliář, poškozené herní prvky, ale také na neodklizený sníh nebo na zledovatělý chodník. Litvínov se tak připojil k českým městům, která využívají projekt „Lepší místo“ jako nástroj oboustranné komunikace se svými občany. V celé České republice je už do projektu zařazeno 97 měst. V současné době lidé podali do aplikace 4 600 upozornění. Do svých chytrých telefonů si aplikaci nainstalovalo 7 048 lidí. „Služby Lepšího místa jsme se rozhodli využívat, protože v něm vidíme rychlou spojku mezi námi a našimi spoluobčany. Vnímáme ho jako moderní nástroj, prostřednictvím kterého nám lidé mohou dát vědět o problémech v jejich okolí. A to navíc jednoduše, pohodlně, bez ztráty více než pár okamžiků jejich drahocenného času. O zbytek se pak už postaráme my,“ vzkazuje občanům Litvínova starostka Kamila Bláhová. Prostřednictvím aplikace mohou obyvatelé města nejen upozorňovat na to, co se jim nelíbí, ale také komunikovat s vedením města a například pochválit to, co se podle jejich názoru povedlo. Navíc mohou v aplikaci sledovat, jak je jejich podnět vyřizován.