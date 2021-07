Ukradené motorky se chtěl nový majitel zbavit a odstavil ji na polní cestě

Mostecká policie obvinila z přečinu krádeže ve spolupachatelství 34letého muže z Teplic a 34letého muže z obce na Lounsku. Dvojice měla odcizit motocykl, který byl zaparkovaný v jedné firmě na Mostecku.

Obviněný Tepličan kontaktoval přes sociální sítě muže z Lounska a objednal si u něj odvoz vraků vozidel z areálu jedné firmy v obci na Mostecku, kde byly vraky zaparkované. Poté, co auta naložili na plaťák, tak si muž z Lounska všiml v areálu pod krycí plachtou umístěného motocyklu značky Yamaha a projevil o něj zájem. Druhý muž mu měl údajně sdělit, že motorka je jeho a může si ji vzít jako náhradu platby za odvoz autovraků. Po dohodě stroj v hodnotě 45 000 korun naložili a muž z Lounska si ho odvezl. Následně však zjistil, že krádež motocyklu vyšetřuje policie a také to, že on sám je již v hledáčku policistů. Proto motorku naložil a odvezl ji zpět do obce. Nevrátil ji však na původní místo, ale odstavil ji na polní cestě na viditelném místě, kde byla nalezena náhodným svědkem, který o nálezu informoval policii. Odcizený motocykl byl vrácen zpět původnímu majiteli. Při krádeži došlo k poškození laku.