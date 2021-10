Ulice Mírová v Obrnicích bude v úterý uzavřena, autobus číslo 10 upraví provoz

Spoje jedoucí z Mostu, nádraží pouze do zastávky Obrnice, sídliště pojedou až do zastávky Obrnice, koupaliště po standardní trase dále budou odkloněny z ul. Rudé armády do ul. Nádražní až před budovu nádraží ČD Obrnice, kde bude konečná. Zpět po stejné trase do Mostu, nádraží.

Spoje jedoucí z Mostu, nádraží přes Obrnice dále do Korozluk, Skršína a Skršína, Dobrčic pojedou až do zastávky Obrnice, koupaliště po standardní trase dále budou odkloněny z ulice Rudé armády do ulice Nádražní až před budovu nádraží ČD Obrnice, kde se otočí a pokračují dále po trase ulicí Nádražní, ulicí Dukelská (silnice III/2552), České Zlatníky, silnice III/25311, Patokryje, silnice III/25311, silnice III/25314, silnice III/2574 do zastávky Sedlec, pivovar a dále již po standardní trase do Korozluk, Skršína a Skršína, Dobrčic. Zpět po stejné trase do Obrnic a Mostu, nádraží.