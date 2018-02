Ulice U Zámeckého parku se rozkope, poté dostane nový koberec

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace se chystá v ulici U Zámeckého parku. Obyvatelé se musejí už v těchto dnech připravit na stavební ruch a částečná omezení. Oprava by měla trvat do konce června letošního roku. Město Most poté plánuje celkovou rekonstrukci povrchů v této ulici.

Vodovod v uvedené lokalitě je tvořen potrubím z litiny uvedeným do provozu v roce 1965. „Řad je dožilý, inkrustovaný a poruchový. Dále prokázala kamerová prohlídka nevyhovující úsek kanalizace, tvořené potrubím z kameniny, které bylo uvedeno do provozu v roce 1938. Potrubí vykazuje praskliny, netěsné spoje a propady u šachet. Z uvedených důvodů je nutná rekonstrukce,“ uvedl tiskový mluvčí společnosti Severočeská vodárenská Jiří Hladík. Potrubí jsou uložena v asfaltové komunikaci a částečně v přilehlém chodníku.