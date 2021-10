Unikát: V chrámeckém vinařství začala dnes sklizeň vína určeného pro výrobu košer moštů

V chrámeckém vinařství začala dnes unikátní sklizeň vína určeného pro výrobu košer moštů. Na „proces“, při kterém se smí moštu dotknout pouze ruka ortodoxního Žida, dohlížel Tomáš Pulc z Židovské obce Teplice (na snímku).

Vinný mošt žádný jiný vinař v České republice nevyrábí. Košer mošt je určený především pro židovskou komunitu k rituálním účelům. Pije se během svátečních šabatových jídel a jiných židovských svátků. Mošt má díky vysokému obsahu cukru velmi intenzivní chuť a pije se z malých nádobek. Sklízely se odrůdy ZWEIGELTREBE a MÜLLER THURGAU na vinici Svatého Vavřince v Rudolicích. Z letošní sklizně se vyrobí zhruba dva tisíce litrů moštu. Podle chrámeckých vinařů byl letošní rok pro kvalitu vína příznivý. Ačkoliv burčák se letos začal prodávat o něco později než obvykle a posune se i sklizeň hroznů na výrobu vína. Ty se začnou sklízet na dvaasedmdesáti hektarech chrámeckých vinic v příštích dnech. Sklízet se bude na vinici Klára v Chrámcích, sv. Vavřinec v Rudolicích, Barbora, Libuše, Mariána a sv. Jiří v Čepirozích a na vinicích Hněvín a Široký vrch.

Chrámecké víno sklízejí na vinicích nežidé. Košer proces začíná až v samotném vinařství, v okamžiku, kdy se z hroznu stane tekutina. Samotná technologie je pak stejná jako při výrobě bežného vína.

Zhruba ještě měsíc si mohou lidé v Chrámcích kupovat burčák a to (v době burčáku) každý všední den od 6.30 do 18 hodin a v sobotu a v neděli od 8 do 18 hodin. Kupovat lze samozřejmě i vína starších ročníků. Obojí lze zakoupit i v mostecké VINÁRNĚ U DIVOCHA.