Unipetrol úzce spolupracuje s vedením města, městskou policií a Policií ČR v souvislosti s realizovanou zarážkou

Vedení města Mostu, Městské policie Most a Policie ČR, územní odbor Most spolu s dalšími odpovědnými orgány úzce spolupracují s vedením Unipetrolu při nastavování a kontrole dodržování bezpečnostních opatření v souvislosti s příjezdem, ubytováním a pobytem zahraničních pracovníků v Mostě. Prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky je informován také Ústřední krizový štáb. Cílem je minimalizovat riziko šíření nemoci COVID-19 ze zahraničí.

Součástí opatření je karanténa pracovníků před ubytováním v Mostě, testování všech zahraničních pracovníků, jejich vybavení ochrannými pomůckami a desinfekcí nebo měření teploty u vjezdu do areálu, kde byl pro zahraniční pracovníky vytvořen samostatný vchod.

Vedení města a obou policií byl také předán seznam ubytovacích zařízení, včetně krizového plánu ubytování. Vedle standardního ubytování, kde je prioritou, aby byli ubytováni pouze zahraniční pracovníci, jsou stanoveny další záložní ubytovací kapacity, určené pro případnou karanténu. K dispozici jsou také prostory k zajištění izolace osob mimo dosah veřejnosti pro osoby pozitivně testované na COVID-19 nebo u kterých by se zjistilo podezření z infekce. Dne 7. dubna obdržel Unipetrol rozhodnutí Krajské hygienické stanice, že nastavená opatření jsou dostatečná.

„Na zahraniční dělníky na našem území se vztahují stejná opatření, která jsou aktuálně platná pro území celé České republiky. V současné době je to nutnost používání ochrany úst a nosu, omezení volného pohybu a shromažďování se ve skupině více než dvou osob,“ uvedl Jindřich Bergmann, zástupce vedoucího územního odboru Most Policie ČR.

Městská policie a Police ČR společně s vedením města a Unipetrolu nastavili systém kontrol, kdy budou strážníci a policisté dohlížet na dodržování nařízení vlády uvnitř i v okolí ubytovacích zařízení. Bude se jednat o průběžný i stálý dohled nad vybranými lokalitami. Na dodržování pravidel přímo v ubytovacích zařízeních dohlíží nepřetržitě bezpečnostní agentura.

„Jsme ve spojení s pracovníky bezpečnostní agentury. Posílají nám pravidelná hlášení, abychom měli přehled, jestli dělníci dodržují pravidla nebo se někde objevují problémy. Zatím máme informace o tom, že ubytovaní nosí roušky i v ubytovnách a vše probíhá bez závad. Kdyby se problémy objevily, samozřejmě na to budeme reagovat a okamžitě jednat i s vedením Unipetrolu, abychom situaci zvládli. Tam, kde máme možnost, budeme využívat i kamerový systém se záznamem, a kamery budou prioritně namířeny na okolí ubytovacích zařízení,“ uvedl Jaroslav Hrvol, ředitel Městské policie Most.

Zahraniční pracovníci nepřijedou a neodjedou všichni najednou, ale budou během celé zarážky přijíždět a odjíždět postupně tak, jak budou plnit stanovené úkoly dle harmonogramu.​ Jejich okamžitý počet v lokalitě tak bude nižší, než je uváděný celkový počet. Po celou dobu bude zajištěno důsledné dodržování nastavených opatření u nově příchozích pracovníků.

„Naší snahou je co nejvíce eliminovat pohyb těchto osob na veřejném prostranství v Mostě. Zahraniční pracovníci mají zajištěnou vlastní dopravu do závodu a mají smluvně zakázáno využívat MHD. Dodávku jídla mají pracovníci zajištěnou externí cateringovou společností. Komunikace s vedením Unipetrolu je na dobré úrovni a cílem všech stran je co nejvíce snížit rizika spojená s touto akcí a zároveň umožnit realizaci povinné revize, bez které by mohl být provoz některých výrobních zařízení rizikový a mohl by ohrozit zaměstnance i obyvatele v okolí areálu,“ uvedl primátor města Mostu Jan Paparega. Na zarážce se bude podílet přibližně 550 zahraničních pracovníků. V naprosté většině pocházejí ze zemí, kde je aktuální situace s COVID-19 srovnatelná se situací v České republice. Zarážka bude probíhá od čtvrtka 9. dubna 2020 do neděle 14. června 2020.