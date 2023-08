Univerzita 3. věku otevírá další ročník, zájemci se mohou zapisovat…

Zájemci o Univerzitu 3. věku se mohou již od této středy 16. srpna hlásit o studium, které pro seniory za finančního přispění města Mostu připravuje Vysoká škola finanční a správní v Mostě.

Tématy zimního semestru 2023/2024, ze kterých je možné vybírat, budou: bylinky, cestopisy, historie Mostecka, kreativita, právo, psychologie, tradiční čínská medicína, trénování paměti, výživa, probíhat budou i přednášky Europe Direct Most a přednáška Policie ČR.

Pokud vás tedy některé z témat zaujalo a jste ve starobním (i předčasném) nebo invalidním důchodu, můžete se na univerzitu přihlásit, a to nejpozději do 22. září (vyjma dnů 29. 8. a 18. 9.). Přihlásit se můžete osobně nebo elektronicky, podmínkou je také do 22. září uhradit kurzovné.

Více se dozvíte a přihlášku si stáhnete (od 15. 8. 2023) na webových stránkách školy: https://www.vsfs.cz/?id=3178-univerzita-3.-veku