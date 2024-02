Univerzita přijímá nové studenty

Chcete potrénovat mozek, učit se anglicky nebo se dozvědět něco o historii či přírodě a být přitom ve společnosti vrstevníků, kteří mají povinnou docházku dávno za sebou? Pak je právě vám určena Univerzita 3. věku. A nemusíte za ní jezdit až do Prahy, protože vzdělávání pro seniory pravidelně zajišťuje Vysoká škola finanční a správní v Mostě, a to i díky finančnímu příspěvku města Mostu. Do letního semestru se můžete hlásit do 22. února.

Do Univerzity 3. věku v Mostě se mohou hlásit poživatelé starobního, předčasného starobního nebo invalidního důchodu. Přihlášku je třeba vyplnit osobně (v sídle školy v ulici Pionýrů 2806) nebo elektronicky a do data 22. února uhradit poplatek, který činí podle druhu kurzu od 450 do 800 Kč. Jeden student se může přihlásit i na více kurzů, ty probíhají vždy jeden všední den v týdnu. Pro letní semestr mohou senioři vybírat z následujících třinácti kurzů: Trénink paměti a možnosti prevence Alzheimerovy nemoci; Historie Mostecka – Most v 19. století; Pojďme komunikovat aneb strčprstskrzkrk v dnešním světě; Zajímavosti Českého středohoří a Krušných hor; Kreslení pravou mozkovou hemisférou – tužka; Naslouchejte sami sobě – cesta k sebekultivaci a zdraví; Aromaterapie pro tělo i duši; Bylinky pohledem historie i současnosti – zvyků, bájí a pověstí; Velikonoční tvoření s ovčí vlnou, suché plstění jehlou; Angličtina pro úplné začátečníky; Alternativní medicína letem světem; Psychologie pro všední den; Psychologické typy osobnosti podle astrologických znamení. Bližší informace včetně termínů jednotlivých kurzů, výši kurzovného a základní informace o jednotlivých kurzech včetně přihlášky zájemci najdou na webových stránkách VŠFS Most.