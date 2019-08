Univerzitní týmy Formula Student dorazily do Mostu v rekordním počtu

Popáté zavítaly na mostecký autodrom univerzitní týmy z celého světa, aby předvedly vlastními silami sestavené minimonoposty. Mezinárodní závody pod názvem The Most Formula Student hostil tentokrát areál polygonu ve dnech 12. až 17. srpna.

Novinkou byla premiérová účast autonomních formulí, rekordní pak počet týmů, soutěžících a jejich doprovodu. „Vedle zástupců evropských vysokých technických škol, včetně šesti českých, se představili i budoucí inženýři z Indie, Kanady či Izraele. Na sever Čech dorazilo rekordních 52 týmů, celkem tedy 850 až 900 mladých lidí,“ upřesnil organizátor akce a generální ředitel společnosti Formula Student Czech Republic Michal Vašíček.

Poprvé v Čechách byly k vidění v akci autonomní, tedy bezpilotní formulové vozy. „Přihlásily se čtyři týmy s autonomní formulí, všechny zahraniční. Nejblíže to měli Slováci. Byla to pro nás nová zkušenost, tato kategorie vyžaduje například jiné vytýčení trati. Překvapilo mě, že ačkoli jde o nejnáročnější kategorii z hlediska vývoje a výroby vozu, týmy autonomních formulí byly nejmíň početné. Na tradiční obory, tedy strojírenství či elektrický pohon už jim nezbývala kapacita, takže o nich až tolik nevěděli,“ podělil se o své postřehy Michal Vašíček.

Mezi tuzemskými týmy nadšenců sestavující funkční miniformule, jež jsou poměrem váhy a výkonu srovnatelné s monoposty formule 1, podle něj vyniká brněnská technická univerzita. „Letos se jim velmi daří. Dlouhou dobu mají vzestupnou tendenci, což se už projevuje i na světové úrovni. Všeobecně ale jsou všichni soutěžící velmi žádaní na trhu práce, mezi zájemci pak převažují pochopitelně automobilky. I motivací našich partnerů je získat kontakt s těmito lidmi a snaha nalákat je na své aktivity,“ doplnil ředitel.

Zadáním soutěže Formula Student je vývoj vozu formulového typu pro víkendového neprofesionálního závodníka. Soutěž je často označována jako inženýrská, což odráží její filosofii: vytvořit studentům prostředí pro jejich rozvoj během studia a zlepšit jejich přípravu na praxi. Z toho důvodu týmy nesoutěží pouze na trati, ale také před odbornými komisemi, které prověřují jejich vozy z hlediska technické vyspělosti, ceny i prodejního potenciálu.

Formula Student je přístupná veřejnosti, diváci mají vstup zdarma. V obrovském stanu, který sloužil jako paddock, tak mohli nahlížet pod ruce mechaniků všech dvaapadesáti týmů. Ve čtvrtek byly na programu závody autonomních formulí, o den později technické disciplíny. V sobotu soutěž vyvrcholila oblíbeným vytrvalostním závodem formulí na 22 kilometrů po handlingové dráze polygonu. Hodnocení jednotlivých disciplín i celkové výsledky zájemci najdou na webových stránkách www.fsczech.cz.

Česká republika závody hostila posedmé. První dva ročníky se uskutečnily na letišti v Hradci Králové, Most měl premiéru v roce 2015. Soutěž každým rokem organizují i v dalších evropských zemích, a to Německu, Rakousku, Itálii, Maďarsku, Nizozemí a ve Španělsku, kde se letošní sezona uzavře.

Studenti technických univerzit soutěží v konstrukci formulí již od roku 1981, kdy ve Spojených státech vznikla Formula SAE. Do Evropy soutěž pronikla koncem 90. let, a to pod názvem Formula Student.