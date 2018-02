Úřad „na kolečkách“ v jednom kole, vyřizuje stovky žádostí ročně

O pojízdný úřad v Mostě je obrovský zájem. Magistrát tuto službu bezplatně poskytuje nejen Mostečanům, ale i obyvatelům okolních obcí. Nejvytíženější byl úřad „na kolečkách“, který funguje už devět let, v roce 2015.

Služba je určena zejména pro zdravotně postižené a těžce nemocné, seniory nad 70 let, lidi v těžké životní situaci nebo vězně. V případě agend, u nichž je to technicky možné, si tak tito lidé mohou úředníka objednat přímo k sobě domů.

„Tato služba se setkala s obrovským úspěchem a během let se počet žádostí ztrojnásobil. Svého vrcholu dosáhl v roce 2015, kdy jsme jen v Mostě zaznamenali 848 požadavků a dalších 27 v okolních obcích. V loňském roce tento počet sice poklesl na 568, ale i tak je o tuto naši službu, jejímiž jsme byli před lety do značné míry průkopníky, stále obrovský zájem,“ pochlubila se velkým zájmem tisková mluvčí mosteckého magistrátního úřadu Alena Sedláčková. Požadavky směřují zejména na agendy odboru správních činností, především pak oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů. „Jen výjimečně zaznamenáváme požadavky na odbor živnostenský úřad nebo odbor sociálních věcí,“ uvedla vedoucí oddělení matriky a dokladů mosteckého magistrátu Miroslava Pavlová.

Zájemci si mohou službu objednat buď telefonicky u některého z pracovníků úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, nebo prostřednictvím speciálního formuláře dostupného na webových stránkách města www.mesto-most.cz v sekci Úřad on-line. Objednávku je možné provést i osobně. Úředník se následně s objednatelem telefonicky spojí a domluví s ním veškeré podrobnosti tak, aby za žadatelem přijeli s již vyhotoveným požadavkem. Příslušné kontakty zájemci najdou na webových stránkách města.

„Jedním z důvodů velké obliby této služby je to, že ji poskytujeme zdarma a občané platí jen běžné správní poplatky, které by museli hradit i při osobní návštěvě magistrátu. Týká se to i okolních obcí, kam naši úředníci zajíždějí na základě veřejnoprávních smluv uzavřených s tamními starosty,“ konstatovala dále tisková mluvčí Sedláčková.

Každá obec má tak nárok na 1,5 hodiny zdarma, v případě větší četnosti je služba zpoplatněna. „K tomu však zatím nedošlo. V případě pořízení žádosti a vydání občanského průkazu se veřejnoprávní služba neuzavírá, neboť tuto službu poskytuje magistrát ze zákona,“ doplnila ještě Miroslava Pavlová.