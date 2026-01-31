Ústecký kraj disponuje významným potenciálem, shodli se členové Regionální stálé konference

racovní workshop členů Regionální stálé konference se uskutečnil v prostorách Knihovny Ústeckého kraje v Ústí nad Labem.
Regionální stálá konference Ústeckého kraje v rámci přípravy nového programového období 2028+ otevřela rozsáhlou odbornou diskusi o největších problémech regionu, jejich příčinách a rozvojovém potenciálu území. Shoda napříč aktéry panuje v tom, že zásadním problémem Ústeckého kraje je dlouhodobě nižší kvalita života, která se promítá do demografického vývoje, sociální soudržnosti i ekonomické konkurenceschopnosti.
Nízká kvalita života je vnímána jako komplexní problém kombinující sociální, ekonomické i demografické faktory. Projevuje se zejména odlivem mladého a vzdělaného obyvatelstva, slabou motivací lidí v regionu zůstávat či se do něj vracet i stárnutím populace. S tím souvisí rostoucí tlak na zdravotní a sociální služby, kumulace sociálně vyloučených lokalit, nedostatek dostupného a kvalitního bydlení či nedostatek lékařů a dalších odborníků nejen pro podnikatelský sektor.
Výstupy z diskuse ale zároveň ukázaly, že Ústecký kraj disponuje významným, dosud nezcela využitým potenciálem, na kterém lze budoucí rozvoj stavět. Transformace ekonomiky, změny v krajině i probíhající investice vytvářejí prostor pro vznik nových pracovních příležitostí, moderních odvětví a kvalitnějších veřejných služeb. Posílení kvality života je vnímáno nejen jako reakce na identifikované problémy, ale především jako příležitost ke změně vnímání regionu, k posílení jeho atraktivity pro současné i nové obyvatele a k dlouhodobé stabilizaci území.
Diskuse probíhala participativní formou a zapojila široké spektrum územních partnerů. Právě otevřený dialog a možnost sdílet různé pohledy přispěly k plodné a věcné debatě, která umožnila lépe pojmenovat společné problémy i priority kraje v širším kontextu.