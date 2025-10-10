Ústecký kraj je filmovou kulisou pro podivuhodný příběh Reordwomen

V Ústeckém kraji se natáčí šestidílná série Rekordwoman režiséra Dana Wlodarczyka. Filmaři točí v osmi lokacích v Lounech a okolí.
Filmový štáb využil zámek Pátek pro kostelní a farářské scény, Velodrom Louny pro sportovní sekvence, Výstaviště Louny pro vítání Zdeny po londýnském triumfu, vyhlídku Ranná, Lenešice a Vršovice u Loun jako přírodní exteriéry a také ulice města Louny a Lukov u Ředhoště pro scény z chalupy a venkovské tancovačky.
Rekordwoman vypráví příběh Zdeny Koubkové, meziválečné atletické hvězdy, která lámala světové rekordy a prožívala složité životní dilema spojené s vlastní identitou. Po odhalení své intersexuality se rozhodla pro život v jiném těle – jako Zdeněk Koubek. Série sleduje zvolenou cestu napříč slávou, skandálem i tichým ústupem z veřejného života.
V hlavních rolích se představí Petr Uhlík jako Zdena/Zdeněk Koubek, dále Josef Trojan, Filip Březina, Ondřej Malý, Eva Podzimková, Marek Lambora, Elizaveta Maximová a další.
Projekt vzniká pod hlavičkou Oneplay Originál a natáčení bude probíhat až do listopadu tohoto roku.
Foto zdroj: TV Nova
Podoba Atletky Zdeny Koubkové (vpravo, později Zdeňka Koubka s hercem Petrem Uhlíkem (vlevo) je i díky maskérům neuvěřitelná. Foto zdroj: Alamy