Ústecký kraj je v nominacích na Českého lva

Ústecký kraj je v nominacích na Českého lva 2026. Mezi oceněnými projekty totiž  letos nechybí tituly, které se natáčely v Ústeckém kraji.

617881655_1417875553683601_420106807097054713_nKonkrétně se jedná o film Franz s patnácti nominacemi, mimo jiné za nejlepší celovečerní hraný film, režii, scénář, kameru, střih, hudbu a herecké výkony.

LevNominovaný je také film Fichtelberg a to za hudbu, scénografii, kostýmy a masky.

CukrDále film Cukrkandl s nominací za scénografii a kostýmy.

LimitySeriál Limity se bude ucházet o sošku Českého lva  za nejlepší herecký výkon v kategorii nejlepší herečka ve vedlejší roli. „Máme radost, že se Ústecký kraj prostřednictvím těchto projektů objevuje na mapě nejprestižnějších českých filmových ocenění. Gratulujeme všem nominovaným a držíme palce při slavnostním vyhlášení,“ reaguje na úspěch Filmová kancelář Ústeckého kraje.

Český lev je prestižní filmová cena, kterou udílí Česká filmová a televizní akademie. Předání letošních sošek proběhne 14. března na ČT1.

