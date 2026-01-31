Ústecký kraj je v nominacích na Českého lva 2026. Mezi oceněnými projekty totiž letos nechybí tituly, které se natáčely v Ústeckém kraji.
Konkrétně se jedná o film Franz s patnácti nominacemi, mimo jiné za nejlepší celovečerní hraný film, režii, scénář, kameru, střih, hudbu a herecké výkony.
Nominovaný je také film Fichtelberg a to za hudbu, scénografii, kostýmy a masky.
Dále film Cukrkandl s nominací za scénografii a kostýmy.
Seriál Limity se bude ucházet o sošku Českého lva za nejlepší herecký výkon v kategorii nejlepší herečka ve vedlejší roli. „Máme radost, že se Ústecký kraj prostřednictvím těchto projektů objevuje na mapě nejprestižnějších českých filmových ocenění. Gratulujeme všem nominovaným a držíme palce při slavnostním vyhlášení,“ reaguje na úspěch Filmová kancelář Ústeckého kraje.
Český lev je prestižní filmová cena, kterou udílí Česká filmová a televizní akademie. Předání letošních sošek proběhne 14. března na ČT1.