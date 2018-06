Ústecky kraj má neonatologickou kliniku

Další univerzitní klinika se zaměřuje na péči o novorozence. Jedná se o již jedenácté klinické pracoviště, které Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem provozuje společně s Krajskou zdravotní – Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem.

Zřízení další kliniky má stěžejní důležitost pro ústeckou fakultu zdravotnických studií, která usiluje o to, aby se Masarykova nemocnice stala fakultní nemocnicí. Prostřednictvím klinik UJEP i nemocnice spolupracují v oblastech vzdělávání, výzkumu a vývoje v oborech, které poskytují způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. „Chtěl bych ocenit spolupráci ústecké univerzity a Krajské zdravotní. Ústecký kraj se stále snaží zkvalitňovat zdravotní péči a to jde ruku v ruce s kvalitním vzděláváním. Nová neonatologická klinika je součástí jednoho z 12 perinatologických center v České republice a na to můžeme být právem hrdí,“ řekl náměstek hejtmana Stanislav Rybák.

Neonatologická klinika poskytuje pregraduální i postgraduální výuku. „Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem má dlouholetou tradici a FZS zde realizuje nejvíce své spolupráce, a to nejen v rámci již zmiňovaných současných klinik, ale množstvím společných konferencí, seminářů, výzkumných projektů či bezpočtem praxí realizovaných jejími studenty,“ říká rektor Martin Balej. „V současné době usilujeme o další, skutečně významný krok směrem k dalšímu společnému rozvoji, kterým bude výstavba nové budovy fakulty zdravotnických studií přímo v areálu Masarykovy nemocnice,“ dodává rektor.

Všechna klinická pracoviště Krajské zdravotní sídlí v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, která je největší z pěti nemocnic, jež společnost pro Ústecký kraj spravuje.

Kliniky jsou pro fakultu i nemocnici společnými výukovými a vědeckými základnami a pracovišti pro vykonávání praxe. Přínosem založení nové kliniky bude další zkvalitnění výuky, intenzivnější společná vědecká práce a v neposlední řadě opětovný rozvoj špičkové zdravotní péče v regionu. Společnými silami tak dochází také k postupnému přechodu Masarykovy nemocnice na nemocnici univerzitního typu.