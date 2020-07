Ústecký kraj má šanci získat evropské peníze na dalších šest projektů

Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje druhé přezávazkování IROP, díky kterému by mohlo dojít k realizaci a proplacení projektů zařazených mezi náhradníky. Jde o peníze, které se oproti předpokladu nepodařilo vyčerpat nebo zbyly díky nižším cenám. Celkem by tak šlo o 6 miliard korun na 355 projektů, z toho 274 projektů krajů a obcí za 3,7 miliardy. Ústecký kraj má mezi náhradními projekty zahrnuto šest akcí, které by mohly být realizovány ještě v tomto programovacím období.

„Pro Ústecký kraj je to šance ještě v tom to programovacím období realizovat další připravené projekty za evropské peníze. Jedná se především o rekonstrukce a výstavbu zařízení sociálních služeb, ale třeba také dlouho odkládanou rekonstrukci muzea v Krupce,“ řekl náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Zdeněk Matouš.

Demolice a výstavba nového objektu č.p. 122 DOZP Brtníky – projekt v předpokládané výši cca 50 milionů korun řeší demolici stávajícího objektu a vybudování nového, kde dojde k vytvoření 4 samostatných nezávislých domácností pro celkem 18 klientů s vysokou mírou podpory, což plně odpovídá současným principům sociálního začleňování.

Centrum školských poradenských služeb Šluknovska – REKO – projekt je zaměřený na infrastrukturu školských zařízení s cílem zlepšit podmínky ve výchově a vzdělávání. Cílem je podpořit školská poradenská pracoviště v Rumburku, a to konkrétně Pedagogicko-psychologickou poradnu Ústeckého kraje a Speciální poradenské centrum. Po realizaci tohoto projektu by se zařízení stalo Centrem školské poradenské služby ve Šluknovském výběžku. Předpokládaná cena 20 milionů korun.

Domov „Bez zámků“ Tuchořice – Výstavba nového objektu – Projekt s předpokládanou hodnotou cca 89 milionů obnáší výstavbu nového objektu, který bude zahrnovat vytvoření šesti nezávislých ucelených domácností pro celkem 18 klientů s vysokou mírou podpory a další související zázemí pro klienty a administrativu služby. Objekt nabídne plně vybavené bezbariérové prostory vyznačující se odpovídajícím komfortem a atraktivitou, ale především účelností a funkčností.

Domov „Bez zámků“ Tuchořice – Rekonstrukce stávajícího objektu – Předmětem projektu je zlepšení kvality sociální služby, a to prostřednictvím stavebních úprav stávajícího objektu. Tyto úpravy budou zahrnovat zejména změnu uspořádání vnitřních prostor v souvislosti s vybudováním 7 samostatných nezávislých domácností pro celkem 16 klientů s vysokou mírou podpory. Objekt bude koncipován tak, aby dispozičně odpovídal potřebám a kapacitně vyhovoval požadavkům pro klientelu s vysokou mírou podpory. Cena 48,5 milionu korun.

Obnova Muzea v Krupce včetně expozice – Projekt s předpokládanou hodnotou 50 milionů korun zahrnuje renovaci celého objektu muzea a doplnění o bezbariérové prvky a rozšíření expozice do dalších prostor.

Zodolnění výjezdových základen ZZS UK – hlavní aktivitou projektu za 7,5 milionu korun jsou stavební úpravy, úprava vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události.