Ústecký kraj opět chystá Den otevřených dveří podstávkových domů

Akce navazuje na dlouholetou tradici v česko-německo-polském pohraničí a každoročně přiláká tisíce návštěvníků. V Česku se letos uskuteční 30. května, v Německu a Polsku a 31. května.
Podstávkové domy jsou typickým znakem krajiny na pomezí Česka, Německa a Polska. Každý z nich vypráví vlastní příběh – o místních řemeslech, stavebních postupech i proměnách regionu v čase. Smyslem akce není nabídnout jen nevšední zážitek, ale také posílit povědomí o hodnotě tohoto architektonického dědictví, podpořit jeho ochranu a vytvořit prostor pro sdílení zkušeností mezi majiteli domů. Zpřístupnění domu veřejnosti je plně na rozhodnutí majitelů. Mohou ho otevřít celý, jen jeho část nebo nabídnout komentovanou prohlídku zvenčí.
Co je Podstávkový dům
Podstávkový dům je tradiční lidová architektura, typická hlavně pro severní Čechy, ale také pro Sasko a Dolní Slezsko. Typická je dřevěná podstávka – vnější nosná konstrukce ze sloupů a trámů, která nese horní patro nebo střechu. Dům kombinuje roubení, hrázdění a zděnou část. Často má bohatě zdobené sloupy a oblouky. Podstávkové domy byly vhodné do oblastí s drsnějším klimatem a měly dlouhou životnost. Považují se za unikát evropské architektury a dnes se mnohé pečlivě rekonstruují nebo staví i novostavby inspirované tímto stylem.