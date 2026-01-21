Ústecký kraj otevírá transparentní účet. Pomozme společně Chřibské

Po střelbě na městském úřadě v Chřibské, která si vyžádala jeden lidský život a šest zraněných, přichází Ústecký kraj s rychlou a konkrétní pomocí. Rada kraje dnes rozhodla o otevření transparentního účtu, na který může přispět každý, komu není osud postižených lhostejný.
Účet číslo 22229922/0800 u České spořitelny je otevřený od dnešního dne. Kraj do něj okamžitě vloží 200 000 Kč jako základní pomoc a zároveň vyzývá veřejnost, firmy i instituce, aby se přidaly. Vybrané peníze budou určeny na pomoc rodině zesnulého zaměstnance úřadu, zraněným lidem a případně na související potřeby po dohodě s městem Chřibská.
„To, co se stalo v Chřibské, nás hluboce zasáhlo. V tuto chvíli nesmíme zůstat lhostejní. Pomozme společně lidem, kteří zažili obrovské trauma. Každý příspěvek může znamenat rozdíl v léčbě, v zajištění rodiny, v pocitu, že v tom nejsou sami,“ říká hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec.
Transparentní účet bude veřejnosti plně přístupný. Každý může sledovat, jaké dary přicházejí a jak jsou využívány. Dárci si mohou vyžádat potvrzení o poskytnutí daru pro daňové účely. Účet bude aktivní do 31. března 2026.
Více informací k účtu i možnost platby QR kódem jsou zveřejněny na webových stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz.