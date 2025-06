Ústecký kraj podpoří pošty v malých obcích

Ústecký kraj vyhlásí nový dotační program Pošta Partner pro obce v Ústeckém kraji 2025, jehož cílem je zachovat dostupnost základních poštovních služeb v menších obcích. Program navazuje na úspěšnou podporu z předchozích let a reaguje na postupnou transformaci pobočkové sítě České pošty.

Dotační program je určen obcím do 3 000 obyvatel, příspěvkovým organizacím, obecním firmám i podnikatelům, kteří provozují pobočku Pošty Partner. Celková alokace činí 6,4 milionu korun.

Oprávněnými žadateli o dotaci jsou obce s maximálně 3 000 obyvateli, jejich příspěvkové organizace či společnosti ve 100% vlastnictví obce, a dále podnikatelé provozující poštu Partner v těchto obcích. Výše dotace se liší podle typu žadatele – obce mohou získat podporu od 30 000 do 100 000 Kč, podnikatelé pak od 15 000 do 30 000 Kč. Dotace pokrývá maximálně 70 % uznatelných nákladů a bude poskytována v režimu ex-ante. Provoz pobočky musí být aktivní nejpozději ke dni vyhlášení programu a žadatelé musí doložit platnou smlouvu s Českou poštou. Administraci programu zajišťuje Odbor podpory podnikání, inovací a transformace Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Program bude oficiálně vyhlášen 1. července 2025. Elektronický příjem žádostí začne 1. srpna a poběží do 30. září 2025. Projekty musí být zrealizovány nejpozději do konce roku a závěrečné zprávy včetně finančního vypořádání je nutné předložit do 28. února 2026. Podrobnosti a potřebné dokumenty budou dostupné na webových stránkách Ústeckého kraje.