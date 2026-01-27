Ústecký kraj pokračuje v podpoře levnějšího jízdného i v roce 2026

Ústecký kraj bude i v letošním roce pokračovat v systému finanční podpory vybraných skupin cestujících ve veřejné dopravě. Rozhodli o tom krajští zastupitelé na svém zasedání 26. ledna 2026, když schválili nový veřejný příslib na rok 2026. Cílem programu je zvýšit dostupnost dopravy pro obyvatele kraje a zmírnit dopady nákladů na jízdné pro rodiny s dětmi, studenty a seniory.
Na podporu jsou pro letošní rok vyčleněny tři miliony korun z Fondu podpory Ústeckého kraje. O dar ve výši 50 % z ceny zvýhodněné časové jízdenky si mohou opět požádat děti od 6 do 18 let, studenti do 26 let a senioři nad 65 let. Podmínkou je zakoupení jízdenky Dopravy Ústeckého kraje s platností v období od 1. ledna do 31. prosince 2026, nebo do doby, než začne platit státní cenová regulace jízdného.
„Už v loňském roce jsme chtěli lidem ulevit a přiblížit jim veřejnou dopravu jako dostupnou a výhodnou volbu. Téměř čtyři tisíce žádostí a přes milion korun rozdělených formou darů ukázaly, že zájem veřejnosti o tuto formu podpory je. Proto v ní pokračujeme i letos,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec.
Systém je nastaven tak, aby byl co nejjednodušší a srozumitelný – žadatelé mohou doložit nárok prostřednictvím papírových jízdenek, čipových karet i mobilní aplikace DÚKapka. Kraj navíc zachoval stejné podmínky jako v roce 2025, což umožňuje hladké navázání na stávající podporu.
Kraj i nadále sleduje vývoj cenové regulace na státní úrovni – pokud stát zavede plošné zlevněné jízdné, krajská podpora bude ukončena a nahrazena celonárodními pravidly. Do té doby však zůstává v platnosti krajský příslib, který zajišťuje finanční pomoc právě těm skupinám, které to nejvíce potřebují.