Ústecký kraj pomáhá bourat bariéry v elektromobilitě.

Bezbariérová elektromobilita by neměla být výsadou, ale samozřejmostí. I proto se Ústecký kraj zapojil do unikátního projektu, jehož cílem bylo zmapovat přístupnost rychlodobíjecích stanic (RDS) pro řidiče na vozíku. Výsledky ukazují, že téměř polovina zařízení není bez problémů použitelná pro osoby s tělesným postižením.
„Projekt vychází z osobní zkušenosti vozíčkářů, kteří upozorňují na to, že jim v cestě za svobodným pohybem často brání překážky, které většina z nás ani nevnímá. Právě tyto poznatky nám umožňují efektivně reagovat už při plánování nové infrastruktury,“ uvedla 1. náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje Jindra Zalabáková.
V roce 2025 bylo v Ústeckém kraji osobně zkontrolováno a analyzováno 30 rychlodobíjecích stanic, které byly rozděleny do tří kategorií podle úrovně přístupnosti: plně přístupné, částečně přístupné a nepřístupné. Zohledňovala se nejen šířka stání, ale i výška a dosažitelnost konektoru, ovládání přes mobilní aplikace a celková umístěnost stanice – například zda je přístupná bez překonávání schodů.
Součástí projektu bylo také vytvoření doporučení pro provozovatele a výrobce, která zohledňují zkušenosti nejen z České republiky, ale i z vybraných evropských zemí. Tato doporučení mají sloužit jako vodítko pro budoucí výstavbu skutečně bezbariérové infrastruktury.
„Naším cílem je, aby každá nově vznikající stanice byla od počátku navržena s ohledem na potřeby všech uživatelů,“ dodala náměstkyně Zalabáková.