Ústecký kraj připravil novou sociální službu pro lidi bez domova

Pro lidi bez domova, kteří se nakazí koronavirem a nebudou hospitalizováni, nebo budou mít nařízenou povinnou karanténu, zřídil Ústecký kraj novou sociální službu v budově bývalého zámku v Hliňanech u Řehlovic.

Budova bývalého zámku, která patří Ústeckému kraji, byla pro novou sociální službu vytipovaná jako nejvhodnější, dříve totiž sloužila jako domov pro osoby se zdravotním postižením. Vzhledem k tomu, že nebyla dlouho užívaná, bylo nutné ji nejdříve na novou sociální službu připravit. Na pracích ke zprovoznění budovy se podíleli dobrovolníci a lidé z ústecké Oblastní charity.

„Chtěl bych poděkovat všem pracovníkům ústecké charity a i dobrovolníkům, kteří to tady dali takto do pořádku, je to perfektní práce, velké poděkování dopředu. Na druhou stranu bych si strašně přál, abychom to jen minimálně potřebovali,“ sdělil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.