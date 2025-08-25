Ústecký kraj se představil na festivalu v Drážďanech – zájem o cyklistiku a turistiku roste

Městské slavnosti Canaletto v Drážďanech přilákaly letos rekordních více než 600 000 návštěvníků. V rámci této významné prezentační akce se opět představil i Ústecký kraj jako turistická oblast Brána do Čech, a to ve spolupráci se Zahraničním zastoupením agentury CzechTourism pro Spolkovou zemi Německo.
Festival Canaletto považujeme za jednu z nejefektivnějších promo akcí v oblasti cestovního ruchu, kterou pravidelně využíváme k prezentaci našich přírodních krás i turistických produktů zahraniční veřejnosti,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec.
Na prezentačním stánku Ústeckého kraje byl největší zájem o nabídky aktivního outdooru – cyklistiku, pěší turistiku i horské túry v Českém Švýcarsku, Českém středohoří a Krušných horách. Velkou pozornost vzbudila zejména nově připravená nabídka cyklotras v Českém Švýcarsku, stejně jako dálkové trasy podél Labe a Ohře. Návštěvníci se také živě zajímali o turistické vyhlídky a rozhledny, tipy na výlety v němčině a letní trasování včetně Lužických hor.
Kromě aktivní turistiky poutaly zájem i tzv. UNESCO produkty, zejména Montanregion Krušnohoří a chmelařské město Žatec. Turisté se často ptali na programy na 3–4 dny vhodné pro rodiny, skupiny i školní výlety. Přestože je dnes běžné vyhledávání online, návštěvníci ocenili tištěné materiály – rozdáno bylo přes 3 000 brožur, map a letáků.
„Německý trh považujeme za klíčový pro rozvoj turismu v regionu. Cílenou prezentací chceme ukázat, že Ústecký kraj má co nabídnout celoročně – ať už hledáte klid v přírodě, dobrodružství v horách nebo historii zapsanou na seznamu UNESCO,“ doplnil hejtman Brabec.
Ústecký kraj se akce v Drážďanech účastní pravidelně a dlouhodobě. Festival Canaletto je nadregionální událostí s mimořádným dosahem nejen v Německu, ale i v Polsku a České republice, a představuje důležitý pilíř propagace českého pohraničí v zahraničí.