Ústecký kraj se prezentoval jako další možný cíl pro zahraniční turisty

Ústecký kraj cílí v oblasti cestovního ruchu na zahraniční návštěvníky. Kromě veletrhů cestovního ruchu, kterých se Ústecký kraj v únoru a březnu účastnil v Praze, Hannoveru, v Utrechtu, v Gentu, Mnichově a v polské Poznani a Wroclawi, pořádal tento měsíc presstip a FAM trip po turistických zajímavostech Ústeckého kraje.

Od 14. března do 16. března se uskutečnil v Ústeckém kraji FAM trip zástupců čínských cestovních kanceláří. FAM trip byl opět připraven společně se Zahraničním zastoupením Agentury CzechTourism v Pekingu, na základě společné spolupráce v předešlých letech a navázal na úspěšný presstrip čínských novinářů v říjnu minulého roku. Čínské odborníky doprovodila paní Noemi Guerrero-Benešová, ředitelka pekingského zastoupení.

Účastníky FAM tripu byli manažeři a tour operátoři cestovních kanceláří v Pekingu a také zástupce čínské letecké společnosti Hainan Airlines. Všichni zúčastnění mají Českou republiku zařazenou v nabídce destinací svých společností, proto jim byl Ústecký kraj představen jako další možný cíl výletů a dovolených jejich klientů. Do programu byl zařazen výběr toho nejlepšího z našeho regionu: Dvůr Perlová voda, Zámecké vinařství v Třebívlicích, Lázně Teplice, Chmelařské muzeum a Chrám Chmele a piva v Žatci. Krásy Českého středohoří poznali s průvodci z Offroadsafari.

Od 20. do 24. března proběhl za účasti paní ředitelky Ivany Bílkové také presstrip pro polské novináře, který byl pořádán společně s polským zastoupením CzechTourismu ve Varšavě. Letošní téma bylo Zimní Krušné hory, zejména nabídka pobytů spojených se zimními sporty. Cílem bylo předvést nabídku skiareálů Krušných hor, běžecké stopy Krušných hor a seznámení s dalšími volnočasovými aktivitami, které lze ve spojení se zimními pobyty na horách absolvovat.

Vedle Skiareálů Klíny a Klínovec, tedy TOP lyžařských center, navštívili novináři město Most s Autodromem Most a Kostelem Nanebevzetí Panny Marie, klášter Osek a minipivovary Ossegg a Černý orel v Oseku. Horský terén s přesahem do německého Seifenu a Oberwiesenthalu poznávali novináři z korby Offroad automobilů na Offroad safari.