Útok proti tramvaji způsobily děti

Obyvatelé Mostecka přišli na několik týdnů o jednu z pěti nízkopodlažních tramvají, které provozuje DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

„V prostoru tramvajového trojúhelníku u bloku č. 100 došlo k útoku kamením proti projíždějící nízkopodlažní tramvaji. Došlo tak k bezprostřednímu ohrožení bezpečnosti cestujících v tramvaji, naštěstí se nikomu nic nestalo,“ řekl ředitel DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s., Daniel Dunovský.

K útoku na tramvaj jedoucí k dopravnímu podniku došlo v pondělí ve 12:55 hodin zhruba ve stejných místech, kde vloni vykolejila jiná tramvaj kvůli naskládanému kamení v kolejišti. Letící kameny zasáhly okno v salonu pro cestující. Podle některých cestujících, kteří jeli v napadeném vozidle, šlo o skupinku dětí, které kamení házely.

O incidentu byla informována Policie České republiky, ta celou událost vyšetřuje a hodlá si prohlédnout i dostupné kamerové záznamy. Odhadovaná škoda na vozidle je do 30 tisíc Kč, dodávka skla a následná oprava může trvat až čtyři týdny.