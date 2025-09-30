Uvařte polévku a udělejte dobrý skutek!

Máte chuť uvařit něco dobrého a zároveň pomoci těm, kteří to opravdu potřebují? Přihlaste se do charitativního projektu Polévka pro mobilní hospic!
Přihlaste se prostřednictvím formuláře na sociálních sítích města Most, vyčkejte na potvrzení výběru vaší přihlášky – musíme zohlednit pestrost nabídky, množství porcí a také vyplnit nezbytnou administrativu pro hlášení vůči KHS, uvařte svou oblíbenou polévku a domluvíme se na předání. Parta dobrovolníků ji bude prodávat během akce Rozsvícení vánočního stromu v Mostě, která se koná 30. listopadu od 15:00 na 1. náměstí v Mostě. Celý výtěžek z prodeje poputuje na vybavení a služby mobilního hospice v Mostě.