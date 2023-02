Už dnes 22. února se můžete zapsat někomu do života

V Kampusu UJEP v Ústí nad Labem proběhne 22. února náborová akce do Českého národního registru dárců dřeně s mottem „Zapiš se někomu do života!“. Od 10.00 do 14.00 hod. budou v lobby MFC zástupci dárcovského centra z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem připraveni informovat příchozí o možnostech záchrany života poskytnutím kostní dřeně.

Dárce kostní dřeně musí splňovat podmínku věku mezi 18–35 lety

Jaké další podmínky byste měli splňovat pro vstup do databáze dárců kostní dřeně?

Dobrý zdravotní stav

Žádné závažné onemocnění v minulosti

Bez trvalého užívání léků (nepočítá se antikoncepce a léky na sezónní alergie)

Váha vyšší než 50 kg

Co registrace obnáší?

Vyplnění dotazníku a provedení stěru z ústní dutiny

Předložení kartičky zdravotní pojišťovny a občanského průkazu

Zapsáním do registru dobrovolník říká, že pokud onemocní někdo, kdo má shodné Transplantační znaky, je mu k dispozici. Skutečným dárcem se však stane jen malé Procento ze všech zapsaných, a proto je každý dobrovolník velice cenný.