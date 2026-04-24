Už se ví, jak by měl vypadat budoucí nový PRIOR!

Nový PRIOR se bude realizovat podle návrhu týmů re:architekti (Praha), baukuh (Milán) a Ketelbuters+Taverna (Brusel). Architekti počítají s tím, že se současná budova znovu zapojí do života města a nabídne smysluplné využití.
Soutěžní dialog vyhlásilo v květnu loňského roku město Most a organizací pověřilo tým CCEA MOBA, který stojí za zastřešujícím projektem SuperMost, tedy i za dalšími soutěžemi – na centrum, městský úřad a nejnověji na budovu knihovny.
Téma Prioru mezi architekty vzbudilo zájem a své přihlášky do soutěžního dialogu poslalo 42 místních i mezinárodních týmů. Z nich pak na konci června porota vybrala pět týmů, které navštívily místo, konzultovali s komisí své návrhy a na závěr, tedy na konci ledna letošního roku,doručily své finální návrhy, ze kterých komise vybrala vítěze.
Nelehké soutěžní zadání shrnul člen komise, švýcarský architekt z ateliéru EM2N, Gerry Schwyter: „Centrum města Mostu je velmi výjimečné místo, které odráží radikální urbanistickou historii poznamenanou ztrátami, novými začátky a ambiciózními vizemi modernismu. Dodnes je charakterizováno rozsáhlými otevřenými prostory, výraznými stavbami a zároveň mezerami, které stále hledají nový význam. V samotném srdci tohoto centra stojí bývalý obchodní dům Prior, který byl kdysi klíčovým místem setkávání a symbolem městského života a pokroku. Jeho čistá modernistická architektura a jedinečná poloha z něj dodnes činí důležitou dominantu města. S opětovným získáním budovy městem začíná nová kapitola, protože proměna Prioru není jen stavebním úkolem – je to příležitost přinést do centra města novou energii a vytvořit místo pro setkávání, kulturu a sdílený městský život. Soutěž ukázala, jak rozmanité a silné mohou být představy o této budoucnosti, přičemž vybrané návrhy vnímají budovu nejen jako existující strukturu, ale také jako výchozí bod pro novou městskou identitu.“
Návrh studií re:architekti, baukuh a Ketelbuters+Tavernakomisi přesvědčil zejména flexibilitou využití prostoru, ústředním motivem pasáže, který objekt vhodně propojuje s okolím, a architektonickým ztvárněním založeným na důsledném studiu typologie modernistického obchodního domu. Do zpracovatelského týmu si architekti přizvali Kláru Mišunovou, odbornici na kulturní program a londýnskou firmu Atmos Lab specializovanou na techniku prostředí, v týmu také figuruje Paola Scaramuzza, restaurátorka z Paříže.
„Vítězný návrh vyniká tím, že přináší jednoduché a srozumitelné řešení mnoha výzev, které s sebou nese rekonstrukce stávající budovy. Přístup k jednotlivým aktivitám zajišťuje velký centrální prostor, který oživují mezipatra. Budova tak získává prostorovou dimenzi i větší „veřejnost“. Vnitřní atmosféra reaguje na úkol přilákat široké publikum. Oceněna byla úspornost prostředků. Princip zachování stávajícího objemu a zároveň jemného posunu jeho identity nabízí promyšlenou odpověď na obtížnou otázku, zda zachovat či nezachovat dědictví sovětské éry. Image není pevně daná, což naznačuje otevřenou budoucnost tohoto klíčového místa ve městě,“ shrnul rozhodnutí komise její předseda, francouzský architekt a spoluzakladatel pařížského ateliéru Studio Muoto, GillesDelalex.
Autory projektu obchodního domu Prior byli Mojmír Böhm a Jaroslav Zbuzek a zpracovávali jej mezi lety 1968–71. Realizaci měl coby generální dodavatel na starosti národní podnik Konstruktiva Praha, Stavební správa Teplice, a trvala pět let. V roce 1976 se pak v Mostě otevřela nová pobočka řetězce (z historicky přibližně šedesáti fungujících v Československu) Obchodních domůPrior, a to s prodejní plochou více než 4000 m2, dalšími 2000 m2 ke skladování a více než 6000 m2 pro pohyb zákazníků a další užitné plochy.
Budova Prioru se podle vítězného týmu má stát magnetem městského života – otevřenou, inkluzivní a bezpečnou destinací, která převezme roli dosud chybějícího centra – a proto otevírají obě její přízemní podlaží do okolního veřejného prostranství, které doplňují rozměrnými květináči se stromy, nabízející stín a posezení. Z hlediska vnitřního uspořádání je zásadním rozhodnutím vytvoření velkorysé pasáže, která pomáhá vnitřní orientaci a pocitu velkého veřejného prostoru a propojuje jednotlivé funkce domu.
Odbornou nezávislost soutěžního dialogu garantovala mezinárodní komise složená z renomovaných osobností. Vedle předsedy GilleseDelalexe a Gerryho Schwytera, v ní zasedly řecká architektka Marina Kounavi a kulturní manažerka Marie Kašparová; v roli náhradníka pak ústecký architekt Pavel Plánička. Město Most bylo zastoupeno primátorem Markem Hrvolem, jeho náměstkem Václavem Zahradníčkem a zastupitelkou Janu FalterovouZudovou. Coby závislí náhradníci přispívali svou odborností také členové komise pro architekturu a urbanismus Jan Harciník a Petr Nesládek.
„SuperPrior je symbolem nového začátku mosteckého centra. Těší mě, že se do soutěže zapojily silné mezinárodní týmy a přinesly návrhy, které dávají této ikonické budově novou perspektivu. Vítězný koncept má potenciál vrátit do srdce města život. Otevřít ho lidem, setkávání i kultuře. Právě taková místa dnes Most potřebuje,“ zdůraznil primátor města Mostu Marek Hrvol.