Uzavírka u muzea skončila, ale jen dočasně!

Řidiči mohou opět sjíždět u muzea na čtyřpruh a od Prahy směřovat po přemostění do Mostu. Uzavírka sice skončila, ale bez objížděk tu budeme moci jezdit jen do března 2018.

Zprůjezdnění nájezdového ramene u mosteckého muzea je totiž jen provizorní. Přemostění u muzea se znova uzavře v příštím roce. Tentokrát i nájezd do Mostu na protilehlé straně, ze směru Litvínov a Chomutov. „Provizorní zprovoznění nájezdového ramene bude trvat až do 31. 3. 2018. K tomuto datu se uzavřou veškeré nájezdy a sjezdy na stávající přemostění silnice I/13, a to s ohledem na výstavbu okružní křižovatky. Uzavírka bude tedy úplná. Běžná doprava bude odkloněna, průjezd bude zajištěn pouze pro složky integrovaného záchranného systému,“ informoval Jakub Vintrlík, mluvčí ministerstva financí, které stavbu zajišťuje. Okružní křižovatka by se tu měla budovat v průběhu roku a to až do konce června 2018. Uzavírka frekventovaného úseku potrvá čtvrt roku a bude znamenat stejné objížďky, jako museli absolvovat řidiči až doposud. Pro řidiče, kteří pojedou do Mostu od Litvínova či Chomutova, budou muset pokračovat po komunikaci I/13 až k vjezdu pod mosteckým Tescem či ještě o pár stovek metrů dál, za mosteckým nádražím.

Jak nový most, tak i nová okružní křižovatka jsou součástí nově vznikající komunikace Most – Mariánské Radčice, s níž se začalo koncem uplynulého roku. Její dokončení, vzhledem k náročnosti terénu se může oproti původním plánům i prodloužit, a to i přes to, že ministerstvo ujišťuje, že cílem investora i dodavatele je dokončit dílo v dohodnutém termínu. „Termín dokončení stavby silnice je podle smlouvy v březnu 2021. Zároveň jsou v současné době zpracovávány technické materiály a není vyloučeno, že na jejich základě dojde k posunu dokončení stavby,“ připouští mluvčí Jakub Vintrlík.