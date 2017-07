Užijte si v Litvínově rodinou komedii „Zpívej“ pod širým nebem

Letní kino na koupališti Koldům Litvínov uvede v pátek 7. července Animovanou rodinnou komedii Zpívej. Začátek je ve 21:30 hodin. Film se promítá česky, ve formátu 2D. Vstupné je 80 Kč.

Podnikavý koalí chlapík jménem Buster Moon má poslední šanci zachránit divadlo, které zdědil po svém otci. Všechno vsadí na jednu kartu, na velkolepou talentovou pěveckou soutěž, jakou svět ještě neviděl. A stejně jako je pestré složení zvířecích soutěžících, je pestrý i jejich repertoár, který se rozpíná od Franka Sinatry po Lady Gaga. Možná by ta Busterova talentová show nebyla tak velkolepá, kdyby se jeho věrná sekretářka slečna Crawlyová (chameleónka s velmi neposednýma očima) nespletla ve výši finanční odměny pro vítěze na letácích, jimiž pak zaplavila město. A tak se v den soutěže před Busterovým divadlem dlouho před jejím zahájením vytvoří dlouhatánský had snílků, kteří věří ve vítězství. Mezi nimi čekají i očividné talenty, jimž ve hvězdné kariéře dosud bránil osud. V případě opičáka Johnnyho má podobu jeho otce, proslulého gangstera, který synův zpěv neuznává, protože banka se s ním vykrást nedá. Rosita je zase tak zaměstnaná řáděním svých malých prasátek, že si může zpívat maximálně v kuchyni u dřezu, a hlasově dokonalá slonice Mína ze sebe před lidmi nedokáže vydat ani hlásek. Jenže když máte sen, měli byste za ním jít, i kdybyste měli při svém snažení na chvíli padnout. Jak říká Buster Moon: „Na tom, že dopadnete na dno, je nejlepší to, že dál už vede cesta jenom nahoru.“

USA | 2016 | 110 min., Animovaný / Muzikál / Komedie / Rodinný, Režie: Garth Jennings, Scénář: Garth Jennings. Hrají: Matthew McConaughey, Scarlett Johansson, Reese Witherspoon, Taron Egerton, Seth MacFarlane, Peter Serafinowicz, John C. Reilly, Nick Kroll, Jennifer Saunders, Leslie Jones, Jay Pharoah, Beck Bennett.