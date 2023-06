Uznávaní tovariši řemesla dostali dobré listy

Okresní hospodářská komora Most po šesté ocenila odborné znalosti a dovednosti absolventů středních odborných škol, členů OHK Most, Dobrým listem komory „Uznávaný tovaryš řemesla“, který převzali absolventi, kteří ukončili střední vzdělání výučním listem. V letošním roce převzalo toto prestižní komorové ocenění v obřadní síni magistrátu města Mostu z rukou předsedy OHK Most Ing. Rudolfa Junga 5 absolventů středních odborných škol na Mostecku.

Gratulaci těmto nejlepším vyjádřil také Roman Kovář vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Ústeckého kraje, primátor města Mostu Marek Hrvol, 2. místostarostka města Litvínova Květuše Hellmichová a další.

Zároveň byl předán celkově již 14. Dobrý list komory speciál pro studenta Střední školy technické, Most, Jiřího Matese, který se umístil na třetím místě v celorepublikové soutěži ve svařování O zlatou kuklu společnosti SIAD.

OHK Most spolu se střední odbornou školou, která držitele navrhuje, dobrým listem garantuje odborné znalosti a dovednosti oceněných a je připravena tyto absolventy vstupující na trh práce dále doporučit zaměstnavatelům.

Záštitu nad akcí převzal hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller a prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček.

Rolí partnera se zhostily společnosti BIS Czech s.r.o., kterou zastupovala HR specialista Milena Kudličková a FIRECLAY, spol. s r.o., kterou zastupoval ředitel společnosti Tomáš Štícha. Ostatní partneři: Statutární město Most, Severní energetická, a.s., Vršanská uhelná, a.s. v zastoupení personálního ředitele Petra Mrvíka a Úřad práce v Mostě za přítomnosti ředitelky Veroniky Kubalové.