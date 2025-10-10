V areálu Krušnohorské polikliniky děti „pouštěly svůj strach“

Dnešní den se v zahradním areálu Krušnohorské polikliniky věnoval péči o duševní zdraví – především dětské. V rámci symbolické aktivity „Pusť svůj strach!“ si děti ale i dospělí mohli kreativně zpracovat své obavy – napsat je, nakreslit – a pak je doslova pustit pomocí balónků, bublin nebo jiného rituálu.
Cílem této akce je podpořit otevřenou práci s emocemi, zvýšit citlivost k tématu dětského duševního zdraví a nabídnout bezpečný prostor pro sdílení a vzájemné porozumění.
Akci pořádá Asociace klinických a poradenských psychologů a psychoterapeutů ČR a SR za podpory některých krajských hejtmanů a zmocněnkyně pro lidská práva. Na záštitě spolupracuje také Krušnohorská poliklinika, s. r. o.