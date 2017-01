V atraktivním duelu Litvínov přetlačil Spartu

V utkání 37. kola Tipsport extraligy přivítal tým HC Verva Litvínov na svém ledě atraktivního soupeře, a sice tým pražské Sparty.

Po dramatickém průběhu se nakonec z vítězství a zisku tří bodů radovali domácí hráči, kteří díky brankám Gerháta, Havlíčka a Martina Hanzla vyhráli 3:2. Hrdinou zápasu byl gólman Michael Petrásek v domácí brance. Hrálo se před třetí největší návštěvou sezony.

„Určitě jsme herně nedominovali, byli jsme pod tlakem, územní převahou sparťanů. Oproti posledním zápasům jsme ale byli nesmírně bojovní, důrazní a lepší v osobních soubojích. Měli jsme takovou větší chuť a samozřejmě jsme byli produktivní. Vedli jsme, zápas jsme ubojovali, i díky výkonu Michaela Petráska. Jsme za to nesmírně šťastní. Marodka? Minule jsem byl optimističtější a jak vidíte, nedopadlo to. Tak teď řeknu, že si netroufám odhadnout. Nevypadá to, že by ti kluci do dalšího zápasu naskočili,“ hodnotil průběh utkání asistent domácího trenéra Darek Stránský.

HC Verva Litvínov – Sparta Praha 3:2 (1:1, 1:0, 1:1). Branky a nahrávky: 4. Gerhát (Lukeš), 23. Havlíček (Pavlík), 49. M. Hanzl (Pavlík) – 19. Kumstát (Vrána, Mikuš), 59. Pech (Mikuš, Řepík). Rozhodčí: Hradil a Pražák. Vyloučení: 2:3, navíc Ihnačák (S) 2+2 min. vys. hůl. Využití: 1:1. Zásahy brankářů: Petrásek 37 – Pöpperle 21. Diváci: 5 782.

Sestava HC Verva Litvínov: Petrásek – Sklenička, Gula – K. Černý, Pilař – Kokeš, Pavlík – Gerhát, V. Hübl, Lukeš – Jurčík, M. Hanzl, J. Černý – Hořava, Havlíček, Trávníček – Dufek, Válek, Mical. Připraveni Janus, Březák a Babintsev. Trenéři Rulík, Stránský, Šlégr.