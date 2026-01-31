V blízkosti Litvínova se vyskytla ptačí chřipka

Město Litvínov obdrželo od Krajské veterinární správy Ústeckého kraje (dále jen KVSU) informaci o potvrzeném výskytu vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipky) u volně žijícího ptactva v jeho blízkosti. Virus H5N1 byl laboratorně prokázán u uhynulé labutě, která byla nalezena u břehu jezera Most.
Chovatelům drůbeže a jiných ptáků chovaných v zajetí se doporučuje důsledné dodržování opatření biologické bezpečnosti ve svých chovech, spočívající zejména v ochraně chovaných ptáků před kontaktem s volně žijícími ptáky, kteří jsou nejčastějším zdrojem nákazy pro chované ptáky. Doporučuje se krmivo a napájecí vodu určenou pro chované ptáky umístit do budov, popř. pod přístřešky, aby nedošlo k jejich kontaminaci trusem volně žijícího ptactva.
V případě, že chovatelé zjistí zvýšené úhyny chovaných ptáků, změny ve zdravotním stavu nebo změny v produkci vajec, je třeba, aby tyto skutečnosti neprodleně oznámili KVSU, pracoviště Most na tel. číslo 724 201 050, případně mimo pracovní dobu na pohotovostní tel. linku 720 995 202 (max. do 22:00 hod.)