V Braňanech vypukne 18. dubna TRUCK TRIAL, závod pro silné nátury

V obci Braňany se 18. a 19. dubna uskuteční Mistrovství české republiky v jízdě extremním terénem Truck trial. Nebo-li, jak překonat zdánlivě nepřekonatelné.
Truck Trial je drsný a specifický motoristický sport, který je především o jezdeckém umění. Soutěží v něm brutálně upravené nákladní vozy, často i vojenské nebo expediční speciály, které projíždějí extrémně náročné úseky v přírodním terénu – kameny, bahno, prudké svahy, brody apod. Auta se přitom naklání skoro k převrácení. Nejde pouze o to zdolat prudký svah, ale v tomto terénu se orientovat a projet stanovenou sekci a umístěné branky i za cenu, že posádka neví, zda zákony o zemské přitažlivosti budou platit, nebo jej posune o něco dál. Auta mají obří kola s extrémním vzorkem, vysoký podvozek a někdy i portálové nápravy, silné motory, bezpečnostní rámy a často minimální kabinu, někdy skoro „trubkový“ speciál. Hranice, o které si člověk myslí, že je nepřekonatelná, je ve skutečnosti zkrátka mnohem, mnohem dál. Truck trial není pro slabé nátury, ale pro opravdu silné jedince.