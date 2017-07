V Čepirohách začne v pondělí příměstský fotbalový kemp

V Mostě Čepirohách se opět chystá, v pořadí již třetí příměstský fotbalový kemp, pořádaný ve spolupráci s OFS v Mostě.

„Ten bude probíhat v termínu od 31. července do 4. srpna a je určen mladým fotbalistům kategorie přípravek a mladších žáků, včetně dívek,“ říká hlavní organizátor Zdeněk Kopas. Účastníci kempu budou mít následující program. Sraz bude každý den v 7.30 – 8.30 na stadionu v Čepirohách. První trénink, hry od 9.00 hodin, zábavné odpoledne od 14.00 hodin. Ukončení a převzetí dětí zákonným zástupcem popř. osobou uvedenou ve formuláři každý den od 17.00 do 17.30 hodin. V programu dne je oběd a dvakrát svačina + pitný režim. Kromě přípravy je také nachystána beseda s fotbalovými osobnostmi, Petrem Johanou a Jakubem Horou nebo návštěva tréninku A mužstva Mosteckého fotbalového klubu. Ale také koupání v Aquadromu Most, fotbal golf, návštěva Jungle Areny či autodromu. V případě nepříznivých podmínek bude zajištován operativně náhradní program.