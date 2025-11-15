V chemičce se plánuje největší vojenské cvičení, může si vyžádat komplikace pro veřejnost

V areálu společnosti ORLEN Unipetrol RPA v Záluží u Litvínova a jeho nejbližším okolí se od 18 do 20. listopadu uskuteční rozsáhlé vojenské cvičení HRADBA 2025. Jedná se o největší letošní cvičení Armáda České republiky.
Cvičení se odehrává ve všech krajích napříč celou republikou a má prověřit připravenost Armády České republiky a složek integrovaného záchranného systému na ochranu objektů kritické infrastruktury. Do cvičení se kromě vojáků praporu územní obrany Krajského vojenského velitelství Ústí nad Labem zapojí také Policie ČR, Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje a společnost ORLEN Unipetrol RPA. V rámci cvičení budou vojáci střežit tři kontrolně propouštěcí místa u vstupů do areálu a procvičí koordinaci zásahu s ostatními složkami.
Občané mohou v uvedených dnech zaznamenat zvýšený pohyb vojenské techniky a příslušníků ozbrojených i záchranných složek v okolí areálu. Všechny činnosti proběhnou bez zásahu do běžného chodu města. „Město Most žádá občany o pochopení případných komplikací v dopravě, které mohou vzniknout u areálu společnosti ORLEN Unipetrol RPA v Záluží u Litvínova ve dnech cvičení,“ vzkazuje mluvčí mosteckého magistrátu Klára Vydrová.
Cvičení „Hradba“ se v České republice uuskuteční již potřetí. Poprvé proběhlo v roce 2016, kdy se jednalo o nejdelší výcvik v historii aktivní zálohy. Před dvěma lety se jednalo početně o největší cvičení, povoláno bylo na 1400 záložníků ze 14 pěších rot krajských vojenských velitelství a strážní roty AZ vzdušných sil. Cvičení umožňuje testovat scénáře, které nejsou běžně trénované: spojení obrany státu, ochrana kritické infrastruktury, spolupráce civilních a vojenských složek, logistické a mobilizační postupy. V roce 2025 má být do cvičení zapojeno přes tři tisíce vojáků, včetně aktivní zálohy. Významnou součástí je použití dronů.