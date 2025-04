V CITADELE SE 2. DUBNA DOZVÍTE, JAK VYCHOVAT CHLAPCE

Hosty Klubového setkání V Café Baru Citadela Litvínov budou 2. dubna od 19 hodin manželé Veronika a Pavel Kořínkovi. Pavel je známý fotograf a Veronika autorka bestselleru Jak vychovat chlapce.

Dozvíte se co měla společného výchova úspěšných mužů, jo je lékař Pavel Pafko, ekonom Tomáš Sedláček, skladatel Michal Horáček nebo herec Arnošt Goldflam. Jak může dětství ovlivnit výběr našich hodnot v dospělosti a proč je dobré se na to ptát.

Motivace k napsání knihy byla Veronice kořínkové těžká životní situace, do které se s Pavlem dostali.V roce 2018 se Veronice Kořínkové změnil život. Manžela jí odvezla sanitka do nemocnice a ona zůstala doma sama se dvěma malými syny. Starala se o ně, radovala se s nimi i smutnila a přitom přemýšlela – jak takové človíčky vychovávat, aby se z nich stali dobří lidé, moudří, zodpovědní a laskaví dospělí muži? Napadlo ji zeptat se na to mužů, kterých si váží a jsou jí inspirací, nejen svými profesními úspěchy, ale i charakterem. Vyptávala se jich na všechno, co je formovalo: jejich dětství, rodiče, vzdělání, kulturní vzory i vztah k víře. Výsledkem je fascinující kniha rozhovorů s Janem Sokolem, Pavlem Pafkem, Karlem Schwarzenbergem, Jiřím Drahošem, Michalem Horáčkem, Arnoštem Goldflamem, Petrem Pithartem, Tomášem Sedláčkem a Michaelem Kocábem. Nakonec se k projektu připojil i muž, kvůli kterému vznikl. Manžel Pavel pořídil do knihy fotografie, a všechny zpovídané tak ještě víc přiblížil.