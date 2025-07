V době festivalu Let It Roll se mění jízdní řád některých linek na jezero Most

DOPRAVA K JEZERU MOST – FESTIVAL LET IT ROLL

O d 31. 7. od 10:00 hodin do 3. 8. do 15:30 hodin končí linky č. 16 a č. 30 mimořádně už v zastávce Nádraží. Důvodem jsou obtížně průjezdné komunikace kolem Jezera Most, kde autobusy nabírají velká zpoždění, která se dále přenáší do dopravy v celém městě a vznikají tak nepřijatelně velké nepravidelnosti v dopravě.